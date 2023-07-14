Действия российских военных привели к провалу контрнаступления ВСУ

Оборонительный потенциал ВС России стал неожиданностью для украинской армии. Об этом в интервью изданию Express заявил аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри.

"У России было несколько сюрпризов в рукаве. Даже с точки зрения того, как они используют свои боевые вертолеты в защите", - заявил Бьюри.

При этом аналитик подчеркнул, что действия российских военных в зоне СВО привели к провалу первого этапа контрнаступления ВСУ. По его словам, наличие у ВС России систем "железобетонных укреплений" стало полной неожиданностью для украинской армии.

Он также добавил, что российские военнослужащие не только имеют высокий моральный дух, но и ведут боевые действия с умом.

Ранее отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ закончится физическим устранением президента Украины Владимира Зеленского.

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