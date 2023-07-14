19FortyFive: российские "Арматы" станут ударом для бронетанковых частей ВСУ

Необитаемая башня танка увеличивает шансы экипажа на выживание

Высокие тактико-технические характеристики российского танка Т-14 "Армата" привели в ужас солдат украинской армии, передает издание 19FortyFive.

Авторы публикации подчеркнули, что использование в зоне СВО таких машин будет серьезным вызовом для бронетанковых частей ВСУ. По данным военных аналитиков, на танках "Армата" установлено вооружение, способное нанести сокрушительный урон любой бронированной машине противника.

В издании также добавили, что одной из отличительных особенностей Т-14 является наличие необитаемой башни, которая позволяет членам экипажа оставаться невредимыми при попадании вражеских снарядов.

Ранее анонимный источник из Минобороны России заявил, что российские военные начали использовать танки Т-14 "Армата" в ходе военной спецоперации на территории Украины. По данным источника, "Армату" активно используют для ведения огня по позициям ВСУ.

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