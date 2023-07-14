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Командование ЧФ предупредило мореплавателей о минной опасности

17:05
  • пятница
  • 14 июля 2023

Военно-морские силы Украины в начале 2022 года занимались беспорядочным минированием

Как сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны России, командование Черноморского флота предупредило мореплавателей о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря.
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"Предупреждение мореплавателей обусловлено обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для безопасного плавания гражданским судам", - говорится в сообщении.

Там также отмечено, что военно-морские силы Украины в начале 2022 года занимались беспорядочным минированием, проигнорировал угрозы безопасности мореплавания.

При этом в марте 2022 года у берегов Румынии и Турции обнаружили дрейфующими две якорные мины, установленные украинскими военными в морской акватории у побережья Одессы.

Действия украинских ВМС в российском Минобороны назвали непрофессиональными и безответственными.

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