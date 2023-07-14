Шведы вслед за Кораном решили сжечь и Библию

Подобные перформансы устраивают в Стокгольме все чаще

Швеция - вновь в центре международного скандала на религиозной почве. Полиция королевства дала добро на публичное сожжение Торы и Библии. Акция намечена на завтра. Премьер-министр Израиля уже назвал решение шведских властей позорным, передает "ТВ Центр".

Подобные перформансы устраивают в Стокгольме всё чаще. Так, в конце июня иммигрант из Ирака вырвал страницы из Корана и поджег их. Акция так же была санкционирована полицией и вызвала волну возмущения во многих странах мира.

Наиболее масштабные протесты прошли возле посольства Швеции в столице Ирака. А в российском МИДе заявили, что безнаказанность тех, кто оскорбляет чувства верующих, может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"