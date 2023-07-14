Премьер Польши заявил о превосходстве страны над остальными членами НАТО

Оборонные расходы Варшавы находятся на высоком уровне

Оборонные расходы Польши относительно национального ВВП значительно превосходят военные траты остальных стран-участниц НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Расходы на оборону находятся на наивысшем уровне по отношению к ВВП среди всех стран НАТО", - заявил Моравецкий в ходе интервью радиостанции Polskie Radio.

При этом политик подчеркнул, что для достижения таких "невероятных" результатов польскому правительству пришлось провести ряд экономических реформ.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны готовы к размещению американского ядерного оружия на территории Польши. По словам политика, такое решение принято в качестве ответных мер на размещение Россией ядерного арсенала в Белоруссии.

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