Сестра Ким Чен Ына пригрозила США ответом на попытку "тронуть КНДР"

Враждебная политика Вашингтона дестабилизирует ситуацию в регионе

Американские власти ответят сполна за попытку дестабилизировать ситуацию в КНДР. Об этом заявила сестра лидера народной республики КНДР Ким Е Чжон.

"Попытка тронуть КНДР очень дорого обойдется для США", - заявила Ким Е Чжон, чьи слова приводит южнокорейское информагентство Yonhap.

При этом сестра северокорейского лидера подчеркнула, что милитаристская политика США в отношении КНДР рано или поздно приведет к "очень неприятным последствиям". По ее словам, действия Белого дома вынуждают правительство Северной Кореи продолжать наращивание ядерного потенциала страны.

Она также добавила, что единственный способ стабилизации ситуации в регионе заключается в отказе США от враждебной политики к лидерам КНДР.

Ранее стало известно, что власти КНДР выполнили очередной пуск баллистической ракеты. По данным СМИ, снаряд пролетел более тысячи километров и упал в нейтральных водах Японского моря.

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