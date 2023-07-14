Машков, Лысенко и Хатьков стали доверенными лицами Собянина на выборах мэра

Все они будут участниками мероприятий штаба общественной поддержки, который начал работу 10 июля

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил на расширенном заседании регионального политического совета московского городского регионального отделения партии "Единая Россия", что в список доверенных лиц Сергея Собянина на выборах мэра Москвы вошли художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, главный врач городской клинической больницы № 52 Москвы Марьяна Лысенко и директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков.

Кроме того, в список вошли председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков, руководитель проектного офиса "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина, телеведущая, тележурналист, преподаватель, общественный деятель Арина Шарапова, художественный руководитель и директор МГАТ "Русская песня" Надежда Бабкина, директор научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Все вошедшие в список известны в Москве своей деятельностью и конкретными делами, отметил Толстой.

"Сергей Семенович 13 лет у руля, все эти годы мы с вами - свидетели того, как развивается наша столица. И это, конечно, мощнейшее развитие. <…> Я хочу поддержать кандидатуру Сергея Семеновича Собянина на должность мэра на предстоящих выборах, потому что мы все хотим эффективной работы, такой же, как была. Мы хотим, чтобы такая эффективная работа была в будущем. Надеюсь на поддержку", - подчеркнула заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова.

Доверенные лица Сергея Собянина будут участниками мероприятий штаба общественной поддержки, который начал работу 10 июля по адресу: ул. Покровка, д. 47.

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