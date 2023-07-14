Захарова: Москва наблюдает наибольшую активность иностранных ЧВК в зоне СВО

Наемники являются законной целью российских военных
Российские военные наблюдают значительный рост активности иностранных ЧВК в зоне СВО. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В последнее время наибольшую активность иностранных ЧВК мы наблюдаем в зоне проведения Россией специальной военной операции", - заявила Захарова.
При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что бойцы западных ЧВК неоднократно совершали преступления против гражданского населения. По ее словам, деятельность ЧВК стран Запада в зоне проведения СВО является грубым нарушением международного права.
Она также добавила, что ликвидация иностранных наемников, воюющих в зоне СВО, является не только "приоритетной", но и "законной" целью российских военных.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные дадут "сопоставимый ответ" в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"