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Захарова: Москва наблюдает наибольшую активность иностранных ЧВК в зоне СВО

19:14
  • пятница
  • 14 июля 2023

Наемники являются законной целью российских военных

Российские военные наблюдают значительный рост активности иностранных ЧВК в зоне СВО. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"В последнее время наибольшую активность иностранных ЧВК мы наблюдаем в зоне проведения Россией специальной военной операции", - заявила Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что бойцы западных ЧВК неоднократно совершали преступления против гражданского населения. По ее словам, деятельность ЧВК стран Запада в зоне проведения СВО является грубым нарушением международного права.

Она также добавила, что ликвидация иностранных наемников, воюющих в зоне СВО, является не только "приоритетной", но и "законной" целью российских военных.  

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные дадут "сопоставимый ответ" в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов.  

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