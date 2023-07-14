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Друг Николая Дроздова о состоянии телеведущего: "Ничего страшного нет"

18:48
  • пятница
  • 14 июля 2023

Через несколько дней телеведущего выпишут из больницы

Врачи порекомендовали телеведущему Николаю Дроздову остаться в больнице под наблюдением специалистов на несколько дней. Об этом в ходе беседы с журналистами информагентства РИА Новости заявил друг известного путешественника Дмитрий Дунаев.

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"В больнице ему сделали необходимые процедуры, после чего он уже сразу собрался домой, но врачи сказали, что лучше несколько дней понаблюдаться", - заявил Дунаев.

При этом друг телеведущего подчеркнул, что в госпитализации Дроздова "ничего страшного нет". По его словам, через несколько дней его уже выпишут из больницы.  

Напомним, что в апреле телеведущий Николай Дроздов сломал восемь ребер. По данным телеканала НТВ, 85-летний Дроздов упал около своего дома на юго-западе Москвы, выходя из машины.

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