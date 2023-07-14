Друг Николая Дроздова о состоянии телеведущего: "Ничего страшного нет"

Через несколько дней телеведущего выпишут из больницы

Врачи порекомендовали телеведущему Николаю Дроздову остаться в больнице под наблюдением специалистов на несколько дней. Об этом в ходе беседы с журналистами информагентства РИА Новости заявил друг известного путешественника Дмитрий Дунаев.

"В больнице ему сделали необходимые процедуры, после чего он уже сразу собрался домой, но врачи сказали, что лучше несколько дней понаблюдаться", - заявил Дунаев.

При этом друг телеведущего подчеркнул, что в госпитализации Дроздова "ничего страшного нет". По его словам, через несколько дней его уже выпишут из больницы.

Напомним, что в апреле телеведущий Николай Дроздов сломал восемь ребер. По данным телеканала НТВ, 85-летний Дроздов упал около своего дома на юго-западе Москвы, выходя из машины.

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