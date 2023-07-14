Российский лидер неоднократно предупреждал Запад о захватнических планах Варшавы

Президент России Владимир Путин прекрасно осведомлен о планах польского правительства по вторжению на территорию Украины и аннексии западной части страны. Об этом в своем блоге на YouTube заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"У поляков есть план, которому уже сотни лет. Они пытаются вернуть территории в регионе, который когда-то принадлежал им", - заявил Макгрегор.

При этом американский аналитик подчеркнул, что для реализации плана по вторжению на Украину польским властям необходимо выйти из состава НАТО, поскольку руководство альянса не поддержит стремление Польши восстановить историческую справедливость.

Он также добавил, что российский лидер Владимир Путин знает о планах Польши по возвращению утерянных территорий. По его словам, президент России в ходе различных пресс-конференций неоднократно предупреждал ЕС и НАТО о захватнических планах Польши в отношении ближайших соседей.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что оборонные расходы Польши относительно национального ВВП значительно превосходят военные траты остальных стран-участниц НАТО.

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