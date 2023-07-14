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СК предъявил обвинение убийце экс-командира подлодки "Краснодар"

20:21
  • пятница
  • 14 июля 2023

Ржицкий был убит в спину выстрелом из пистолета

Следствие предъявило обвинение Сергею Денисенко в умышленном убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и экс-командира российской подлодки Станислава Ржицкого, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление СК России.

Убийца Ржицкого признался, что был завербован Украиной
Задержан подозреваемый в причастности к убийству Ржицкого

"Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, а также незаконном обороте оружия", - говорится в сообщении.

Напомним, что Сергей Денисенко был задержан в минувший вторник сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе города Краснодар Станислава Ржицкого. Спустя пару дней Денисенко был арестован Первомайским районным судом до 10 сентября. В ходе следствия подозреваемый сознался, что произвел в Ржицкого четыре выстрела из пистолета. По его словам, он действовал по заданию украинских спецслужб.

Ранее депутат Госдумы России Евгений Первышов заявил, что заместитель начальника по мобилизационной работе города Краснодар убит выстрелом в спину.

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