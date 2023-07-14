Захарова: военная помощь Запада не содействует мирному урегулированию конфликта на Украине

США и ЕС извлекают выгоду из украинского кризиса

Оказываемая Западом военная и финансовая помощь киевскому режиму не содействует мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы категорически не приемлем логику западников, заключающуюся в том, что военная помощь Украине призвана приблизить политико-дипломатическое урегулирование", - заявила Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что западные страны не заинтересованы в дипломатическом урегулировании украинского кризиса. По ее словам, американские и европейские политики извлекают выгоду из продолжающегося конфликта на Украине.

Она также добавила, что главная цель США и ЕС заключается не только в нанесении "стратегического поражения" России, но и в сохранении геополитического господства на всех континентах мира.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные наблюдают значительный рост активности иностранных ЧВК в зоне СВО.

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