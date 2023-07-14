Трамп заявил, что Байден подталкивает США к третьей мировой войне

Поставки оружия на Украину истощают американскую армию

Некомпетентные политические решения действующего президента США Джо Байдена подталкивают страну к началу третьей мировой войны. Об этом в своей социальной сети TRUTH Social написал бывший американский лидер США Дональд Трамп.

"Джо Байден не может даже подняться по ступенькам на борт Air Force One, не споткнувшись. Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация - это подталкивать нас к третьей мировой войне", - написал Трамп.

При этом бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что бесконтрольные поставки американского тяжелого вооружения на Украину приведут армию США к полному истощению. По его словам, такие недальновидные политические решения не только разрушают оборонно-промышленный комплекс страны, но и оставляют границы США незащищенными.

Он также добавил, что профессиональный политик смог бы урегулировать конфликт на Украине за считанные часы.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него "очень крепкие" и "отличные" отношения с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Россия не начала бы военную спецоперацию на территории Украины, если бы он сохранил за собой президентский пост.

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