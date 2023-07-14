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Трамп заявил, что Байден подталкивает США к третьей мировой войне

21:34
  • пятница
  • 14 июля 2023

Поставки оружия на Украину истощают американскую армию

Некомпетентные политические решения действующего президента США Джо Байдена подталкивают страну к началу третьей мировой войны. Об этом в своей социальной сети TRUTH Social написал бывший американский лидер США Дональд Трамп.  

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"Джо Байден не может даже подняться по ступенькам на борт Air Force One, не споткнувшись. Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация - это подталкивать нас к третьей мировой войне", - написал Трамп.

При этом бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что бесконтрольные поставки американского тяжелого вооружения на Украину приведут армию США к полному истощению. По его словам, такие недальновидные политические решения не только разрушают оборонно-промышленный комплекс страны, но и оставляют границы США незащищенными.

Он также добавил, что профессиональный политик смог бы урегулировать конфликт на Украине за считанные часы.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него "очень крепкие" и "отличные" отношения с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Россия не начала бы военную спецоперацию на территории Украины, если бы он сохранил за собой президентский пост.  

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