НАТО готовило ВСУ к противостоянию с Россией

Президент России Владимир Путин осознал план политического руководства Украины по захвату Крыма и Донбасса и вовремя нанес превентивный удар по расположенным на российско-украинской границе военным базам ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

"ВСУ на протяжении многих лет готовили наступательные операции по захвату Крыма и Донбасса. Россия, поняв этот план, нанесла превентивный удар, чтобы предотвратить этнические чистки", - заявил Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что главным виновником начала полномасштабных боевых действий на территории Украины является действующий политический лидер страны Владимир Зеленский. По его словам, украинский лидер намеренно саботировал Минские соглашения в угоду западным кураторам.

Он также добавил, что военные специалисты НАТО целенаправленно готовили солдат украинской армии к противостоянию с Россией.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что российский лидер Владимир Путин прекрасно осведомлен о планах польского правительства по вторжению на территорию Украины и аннексии западной части страны.

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