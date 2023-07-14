ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин понял план Зеленского по захвату Крыма и вовремя нанес удар

22:01
  • пятница
  • 14 июля 2023

НАТО готовило ВСУ к противостоянию с Россией

Президент России Владимир Путин осознал план политического руководства Украины по захвату Крыма и Донбасса и вовремя нанес превентивный удар по расположенным на российско-украинской границе военным базам ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский знает, что не сможет пережить конфликт с Россией
Полковник Макгрегор: Путин знает о планах Польши по аннексии западной части Украины

"ВСУ на протяжении многих лет готовили наступательные операции по захвату Крыма и Донбасса. Россия, поняв этот план, нанесла превентивный удар, чтобы предотвратить этнические чистки", - заявил Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что главным виновником начала полномасштабных боевых действий на территории Украины является действующий политический лидер страны Владимир Зеленский. По его словам, украинский лидер намеренно саботировал Минские соглашения в угоду западным кураторам.

Он также добавил, что военные специалисты НАТО целенаправленно готовили солдат украинской армии к противостоянию с Россией.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что российский лидер Владимир Путин прекрасно осведомлен о планах польского правительства по вторжению на территорию Украины и аннексии западной части страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.