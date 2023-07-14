AP: Сербия приостановила экспорт вооружения на 30 дней

Такие меры позволят обеспечить обороноспособность страны

Власти Сербии приостановили экспорт оружия и боеприпасов на 30 дней для обеспечения обороноспособности страны на фоне геополитической нестабильности в регионе, передает информагентство Associated Press со ссылкой на официальное заявление главы Минобороны Сербии Милоша Вучевича.

"Сербия приостановила весь экспорт вооружения на 30 дней", - говорится в сообщении.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что такие меры необходимы для повышения боеготовности сербской армии в условиях политической нестабильности на европейском континенте. По его словам, запрет экспорта оружия в другие страны позволит Сербии значительно улучшить обороноспособность страны.

Он также добавил, что стремление политического руководства Сербии привести в полную боевую готовность армию не означает потенциальное участие страны в локальных конфликтах на территории Европы.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что правительство Косово планирует нападение на Сербию. По его словам, это может произойти сразу после саммита НАТО в Вильнюсе.

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