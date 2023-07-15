Российские артиллеристы ударили по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Обнаружить позиции радикалов помогают операторы беспилотников

Точные удары по позициям националистов нанесли артиллеристы Западного военного округа на краснолиманском направлении.

На новых кадрах от Минобороны - работа боевого расчета буксируемой гаубицы Д-20. Получив координаты противника, артиллеристы уничтожили скопления техники ВСУ.

Обнаружить позиции националистов и скорректировать огонь в режиме реального времени помогают операторы беспилотников. Это позволяет поражать цель минимальным количеством выстрелов на дальность более 12 километров.

"В основном здесь ходят Bradley американского производства. Они долго не живут, скажем так. Уничтожаем. Нас поощряют, за каждую единицу техники денежное довольствие приходит. Награды уже много кто получил. Не забывают. Ценят нашу работу", - рассказал старший наводчик.

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