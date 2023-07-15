Точность и выдержка: представлены новые герои спецоперации

Благодаря действиям капитана Максима Грудьева была сорвана попытка переправы противника через водную преграду

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военных в хоне СВО.

Начальник автомобильной службы майор Николай Чулков вывел из-под артиллерийского огня противника колонну военной техники. Он оперативно передавал команды водителям колонны, постоянно маневрируя и изменяя направления движения. Благодаря мужеству Николая Чулкова удалось сохранить автомобильную технику и не допустить срыва поставок на передовую.

Рядовой мотострелкового взвода Игорь Альбеков точным огнем уничтожил беспилотники националистов. Обнаружив их скопление в небе, рядовой Альбеков оценил ситуацию и доложил командиру. Получив команду на уничтожение, открыл огонь. Беспилотники сдетонировали в воздухе, не успев приблизиться к расположению наших войск.

Благодаря точным действиям капитана Максима Грудьева была сорвана попытка переправы противника через водную преграду. Неся боевое дежурство на пункте управления, капитан получил информацию о выдвижении бронегруппы в количестве трех танков и десяти единиц другой техники. Максим корректировал огонь нашей артиллерии. Бронетехника националистов была уничтожена.

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