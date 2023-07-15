В результате столкновения автобуса с грузовиком на Кубани погибли двое

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД
На Кубани следовавший по маршруту Тула - Анапа рейсовый автобус, в салоне которого находился 41 человек, столкнулся с грузовиком, передает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Краснодарскому краю.
Согласно предварительной оценке, водитель грузовика допустил выезд на встречную полосу, где и произошло столкновение.
Погибли два человека, пострадали 14.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.
ОБНОВЛЕНИЕ (9:22): В результате ДТП двое пассажиров погибли, 17 пострадали, семеро госпитализированы с различными травмами, сообщил начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"