AP: США намерены противодействовать России в воздушном пространстве Сирии

Как именно - пока неясно

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне, Соединенные Штаты рассматривают варианты противодействия активности ВКС России в воздушном пространстве Сирии.

Собеседник агентства уточнил, что в минувшие выходные действия российской авиации якобы затруднили нанесение удара по лидеру запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

Как именно США собираются противодействовать ВКС России, источник не пояснил. В Вашингтоне, по его словам, "озабочены тем, что российские летчики могут сбить беспилотник Reaper".

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что пять раз за прошедшие сутки истребители проамериканской антитеррористической коалиции нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Там проходят международные воздушные трассы.

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