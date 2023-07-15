Вице-президент США по ошибке призвала сократить население планеты

Оговорка или секретный план Америки?

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис на посвященной борьбе с изменением климата конференции допустила забавную оговорку.

"Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду", - приводит слова Харрис РИА Новости.

Позднее в Белом доме поправили вице-президента. В тексте ее речи слово "население" (population) заменили на слово "загрязнение" (pollution).

Харрис прежде не была замечена в странных оговорках - в отличие от самого главы государства Джо Байдена. Из недавнего: он перепутал Ирландию с Исландией, а также заявил, что Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке".

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