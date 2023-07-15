Поставки ракет для ВСУ могут забуксовать из-за забастовок

Британское Минобороны принимает "чрезвычайные меры"

Как пишет газета Mirror со ссылкой на источник, отправку ракет на Украину могут осложнить забастовки на секретном складе Министерства обороны Великобритании.

В материале уточняется, что в пятницу более 50 ключевых работников оружейного склада в Шотландии устроили забастовку из-за недовольства размером зарплаты. Более того, в понедельник они намерены объявить новую стачку.

Именно с этого склада на Украину отправляются ракеты Storm Shadow и Brimstone.

Вместе с тем в заметке отмечено, что британское Минобороны приняло некие "чрезвычайные меры". Какие именно - не поясняется.

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