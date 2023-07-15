Российские войска теснят радикалов по всей линии краснолиманского направления

ВСУ же пытаются растянуть группировку мотострелков и десантников

На участке между Сватово и Кременной неспокойно. В лесу, недалеко от передовой, замечено сразу несколько групп ВСУ. Разведчики передают артиллеристам - готовятся атаки одновременно на трех направлениях. Националисты при поддержке бронетехники пошли на прорыв под Тернами, Невским и Ямполовкой. Но до позиций российских подразделений так и не добрались. Наступление пресечено плотным заградительным огнем.

О том, чтобы прорвать фронт, боевики могут только мечтать. Российские войска теснят их по всей линии краснолиманского направления. ВСУ пытаются растянуть группировку мотострелков и десантников и хоть как-то задержать продвижение. Но получается очень плохо. И даже натовская техника не в состоянии выручить.

Лес в Харьковской области, недалеко от Купянска. Штурмовая группа, разбившись на "тройки", незаметно подбирается к заброшенной промзоне. Накануне во время разведки с воздуха в развалинах был замечен отряд националистов. При проверке информации выяснилось - в подвалах расположена полевая база ВСУ. Десантники решили сыграть на упреждение. И пока радикалы оборудовали огневые позиции, пошли в атаку.

За всеми передвижениями с беспилотника внимательно следят операторы. И по рации сообщают бойцам, что происходит в "мертвой зоне". То есть квадрате, который с земли не разглядеть. Националисты в панике, кто успел, побежали к лесу. Оставшихся разведчики прижали огнем. Штурм продолжался меньше часа. В итоге всего шестеро российских бойцов разгромили отряд из 25 человек. Шесть человек сложили оружие. Трое из них – иностранные наемники.

В "опорнике" разведчики нашли шевроны с символикой украинских националистов. И записи на английском. Главным фактором, который позволил успешно провести операцию, как всегда, стала внезапность. Еще восемь националистов захвачены под Артемовском. Первый бой оказался последним. Все сдались без единого выстрела.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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