Но Запад предпочитает не оглашать подобную информацию

Пока украинские военные отдают свои жизни за европейские ценности, генерал ВСУ Валерий Залужный философствует. В статье Washington Post он рассуждает о том, готов ли он отправлять кого-то умирать и убивать. Но тема снова переросла в попрошайничество. Мол, если бы у Залужного были бы крылатые ракеты и нескончаемое количество боеприпасов, все было бы иначе. Вместо этого современных истребителей не будет на поле боя до следующего года. Западные союзники, опасаясь эскалации, выдвигают все больше условий. Например, не использовать поставляемое вооружение для ударов по территории России.

"Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать. Почему?", - возмущается Залужный.

Украинский почемучка, видимо, совсем забыл, кто его хозяин. Американский президент, хоть и бывает кусачим, но все же аккуратен в действиях. До сих пор европейские страны, пообещавшие обучать украинских пилотов, не получили одобрения от Вашингтона. Киеву придется довольствоваться списанными ракетами от Тайваня и Болгарскими БМП. Взамен отправленной техники там надеются получить от США более современную. Под угрозой из-за забастовки в Шотландии и поставки разрекламированных Storm Shadow. Сотрудники оборонного предприятия недовольны оплатой труда.

Bloomberg пишет, что все благие намерения саммита, прошедшего на этой неделе, "мало что значат", ведь арсеналы Запада истощаются. Вот и свежая обложка The Week непрозрачно намекает Украине, что в НАТО ей не рады.

"Мы им обещали 33 танка Abrams в январе. Их до сих пор нет. Мы говорим, будем обучать их пилотов на F-16. А теперь они говорят, что, возможно, в январе, пусть кто-то передаст какие-то самолеты", - удивляется Майк Пенс, бывший вице-президент США.

"Извините, господин вице-президент. Я знаю, что вы баллотируетесь в президенты. За последние три года жизнь в США сильно ухудшилась. Сядьте за руль, покатайтесь. Нет ни одного города в США, где жизнь бы улучшилась. Наша экономика в упадке. Процент самоубийств подскочил. Беспорядки, преступность выросли в геометрической прогрессии. А вас беспокоят только украинцы. Страна, которую большинство на карте не сумеет найти, и которая получила десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков. А вы – танков не хватает. Я думаю, будет справедливо спросить, а какое до этого дело США?", - задался вопросом журналист Такер Карлсон.

Слово "Украина" глубоко засело в мозгах западных политиков. Немецкий канцлер на встрече с журналистами чуть случайно не принял страну в НАТО вместо Швеции. Впрочем, эта идея вызвала смех в зале. Вот оно - истинное отношение к стране, готовой сражаться до последнего украинца.

Впрочем, средства и методы, которые использует киевский режим, ужасают, отмечает наш постпред в ООН Василий Небензя: "Наблюдательная миссия УВКПЧ на Украине и другие международные институты публиковали доклады о многочисленных преступлениях украинских боевиков - избиениях, пытках электрическим током, угрозах и изнасилованиях подозреваемых в сотрудничестве с властями Донецка и Луганска. Однако эта информация не получила должной оценки в докладах".

Как и гонения на каноническую Православную церковь. Накануне наместник Киево-Печерской лавры, которого обвиняют в сотрудничестве с Москвой, вместо домашнего ареста отправлен на содержание под стражу. Суд дал ему возможность внести залог размере почти миллион долларов. У настоятеля такой суммы нет. Раскольники к тому же забрали у священника самое дорогое - его посох и крест.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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