Количество погибших в ДТП на Кубани выросло до трех

Прокуратура начала проверку

Три человека погибли, 17 пострадали в результате ДТП на Кубани с участием рейсового автобуса. ЧП произошло рано утром на авто-дороге "Краснодар-Ейск", сообщает "ТВ Центр".

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

В салоне общественного транспорта, который следовал из Тулы в Анапу, находился 41 человек. Семь госпитализированы с травмами. Для остальных пассажиров развернут пункт временного размещения. К ним уже направлен другой автобус, который доставит всех до места назначения.

Прокуратура начала проверку.

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