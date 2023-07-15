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На территории химзавода в штате Луизиана прогремели шесть взрывов

11:59
  • суббота
  • 15 июля 2023

Столб огня был виден за несколько километров от места ЧП

Не менее шести взрывов прогремели на территории химического завода в американском штате Луизиана, сообщает "ТВ Центр".

Столб огня был виден за несколько километров от места ЧП. По данным СМИ, пожар вспыхнул в помещении, где хранили контейнеры с растворителем. На предприятии производят более ста видов различных химикатов, а также обрабатывают токсины.

Только с начала года в США произошло более десяти подобных аварий на заводах. Кроме того, с рельсов регулярно сходят грузовые составы, которые перевозят горючее и опасные материалы.

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