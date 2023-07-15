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На юго-западе Турции бушуют масштабные природные пожары

11:58
  • суббота
  • 15 июля 2023

С пламенем борются сотни пожарных и десятки единиц техники

Масштабные природные пожары бушуют на юго-западе Турции. Огромные площади в огне и дыму. Горят леса в курортных зонах недалеко от Антальи и Бодрума. Ежедневно возникают новые очаги, передает "ТВ Центр".

Из-за жары и ветра тушить их сложно. С пламенем борются сотни пожарных и десятки единиц техники, включая авиацию. Жителей нескольких деревень эвакуировали. Отмечаются перебои с электроснабжением.

Отелям огонь не угрожает, но туристам приходится дышать гарью. Обращений в российское генконсульство пока не поступало. Международный аэропорт Бодрума принимает и отправляет рейсы в штатном режиме.

По прогнозам, аномально жаркая погода до 45 градусов в тени продержится в регионе еще две недели.

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