В Магаданской области коренным народам предоставили для вылова рекордное количество лосося

Общий улов может стать самым большим за последние 20 лет

Эвенкийские рыбаки не успевают собирать улов. Стоит опустить сети, как в них идет новый косяк. Работают в перчатках, чтобы не поранить руки об острую леску. По очереди. Одному с таким количеством рыбы, говорят, не справиться. Уже на берегу горбылей отделяют от самок и... снова в лодку. В этом году в Магаданской области на нерест идет рекордное количество горбуши. Если позволит погода, то общий улов станет самым большим за последние 20 лет - свыше 14 тысяч тонн. Для коренных народов Севера и любителей квоты на вылов выделяются в первую очередь.

"Комиссия в этом году выделила свыше 350 тонн для традиционного рыболовства. Это значительно больше, практически вдове больше тех объемов, которые выделялись в прошлом году", - указал Андрей Таболин, руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области.

Это примерно по 100 килограммов лосося на одного человека. Более того, родовым общинам дают дополнительные объемы, чтобы они могли обеспечить рыбой не только себя, но и тех односельчан, кто по каким-то причинам не получил разрешение на вылов. Эту добычу община "Инкан" тоже распределит между своими членами в Магадане и поселке Ола. Но первая горбуша непременно отправляется в котелок. Без ухи - не будет улова, шутят рыбаки.

Прокормить всю общину, да еще запастись на год - большой труд. А потому рыбаки готовят себе если не смену, то достойных помощников. Для детей и молодежи в этом году открывается Школа рыболовного мастерства. Ольчанин Федор Абельдинов один из первых учеников. Уже ловко управляется с лодкой, чистит сети и перебирает улов.

С этого года абсолютно всем местным рыбакам-любителям разрешено бесплатно, без лицензии вылавливать до трех голов горбуши на человека. Но только в строго отведенных местах. И в определенные дни.

В августе на нерест отправятся уже кета и кижуч. Но их этим летом, наоборот, ожидается меньше обычного. А потому сейчас, пока самый ход горбуши, нужно успеть выловить как можно больше.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"