ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о развитии районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково

10:19
  • суббота
  • 15 июля 2023

Многое сделано, и еще больше предстоит сделать

О развитии московских районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково, в которых проживают порядка 280  тысяч человек, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Собянин: первая новостройка по реновации в Новогирееве будет готова в конце июля
Собянин: Производство электрооборудования в Москве за январь-май выросло вдвое

На западе столицы реализован ряд крупных проектов, повышающих качество жизни горожан. Благодаря Солнцевской линии метро жители стали значительно экономить время на дорогу, разгрузились и прилегающие автомагистрали.

Реконструкция развязок, строительство шоссе и эстакад, новые автобусные маршруты также улучшили транспортное обслуживание районов.

Облагораживают общественные пространства. В приоритете - развитие социальной инфраструктуры. Возводят и обновляют поликлиники, ремонтируют культурные центры, открывают новые детские сады и школы, ледовые арены и спорткомплексы.

"Солнцево, Ново-Переделкино, Внуково – здесь многое сделано и еще больше предстоит сделать для улучшения качества жизни москвичей", - подытожил глава города.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Аллея славы во Внуково
Аллея славы во Внуково
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.