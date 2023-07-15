Собянин рассказал о развитии районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково

Многое сделано, и еще больше предстоит сделать

О развитии московских районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково, в которых проживают порядка 280 тысяч человек, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

На западе столицы реализован ряд крупных проектов, повышающих качество жизни горожан. Благодаря Солнцевской линии метро жители стали значительно экономить время на дорогу, разгрузились и прилегающие автомагистрали.

Реконструкция развязок, строительство шоссе и эстакад, новые автобусные маршруты также улучшили транспортное обслуживание районов.

Облагораживают общественные пространства. В приоритете - развитие социальной инфраструктуры. Возводят и обновляют поликлиники, ремонтируют культурные центры, открывают новые детские сады и школы, ледовые арены и спорткомплексы.

"Солнцево, Ново-Переделкино, Внуково – здесь многое сделано и еще больше предстоит сделать для улучшения качества жизни москвичей", - подытожил глава города.

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