Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса

Он заработал за год 136 млн долларов

Футболист клуба "Аль-Наср"из Саудовской Аравии и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

За 12 месяцев, с 1 мая 2022 до 1 мая 2023 года, Роналду заработал 136 млн долларов. 46 млн он получил за игру, а еще 90 - за пределами поля. Речь, в частности, идет о рекламе, спонсорских контрактах и бизнесе.

Второе место по сумме заработка за год занял аргентинский футболист Лионель Месси (130 млн долларов), на третьем месте расположился француз Килиан Мбаппе из футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" - 120 млн.

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