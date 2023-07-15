Собянин объявил об учреждении премии для промышленных дизайнеров

Конкурс пройдет по номинациям "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип" и "Приз зрительских симпатий"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в столице учреждена премия "Лучший промышленный дизайн России".

Как напомнил градоначальник, несколько недель назад столичные власти подписали меморандум о сотрудничестве по развитию образовательного направления "Промышленный дизайн" с заместителем председателя правительства России, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и министром культуры России Ольгой Любимовой.

"В рамках конкурса эксперты оценят мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, обувь и хай-тек. Проекты-победители разместят на своей продукции специальный знак лауреата", - добавил мэр.

Конкурс пройдет по номинациям "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип" и "Приз зрительских симпатий".

Церемония награждения состоится в Москве в конце августа. Заявки на участие можно подать на официальном портале конкурса.

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