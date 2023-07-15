Минобороны: весенний призыв на военную службу завершен

Сотрудники военкоматов вели работу в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ
Министерство обороны сообщило днем в субботу, что весенний призыв в России завершен.
В Вооруженные силы и другие воинские формирования направлены 147 тысяч человек. Выслужившие установленные сроки своевременно уволены и направлены к местам проживания.
"Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - сказано в сообщении.
Также отмечено, что особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот.
Как добавили в ведомстве, сотрудники военкоматов вели работу в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ. Те пытались сорвать призыв и дискредитировать ВС России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"