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Минобороны: весенний призыв на военную службу завершен

11:49
  • суббота
  • 15 июля 2023

Сотрудники военкоматов вели работу в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ

Министерство обороны сообщило днем в субботу, что весенний призыв в России завершен.

В Вооруженные силы и другие воинские формирования направлены 147 тысяч человек. Выслужившие установленные сроки своевременно уволены и направлены к местам проживания.

"Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - сказано в сообщении.

Также отмечено, что особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот.

Как добавили в ведомстве, сотрудники военкоматов вели работу в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ. Те пытались сорвать призыв и дискредитировать ВС России.

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