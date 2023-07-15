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На востоке Москвы возводят храм преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны

14:54
  • суббота
  • 15 июля 2023

В комплекс войдут три отдельно стоящих здания

На востоке Москвы возводят храм преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны в Восточном Измайлове. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".

В комплекс войдут три отдельно стоящих здания. Храм с высокой колокольней будет выполнен в византийских традициях с элементами новгородского зодчества и рассчитан на 380 прихожан.

Рядом разместятся церковная лавка с административными помещениями и воскресная школа с трапезной. Строительство приходского дома уже завершается. Церковный ансамбль дополнят святые врата. А перед входом будет расположена площадь.

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