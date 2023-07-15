Кремль анонсировал общение Путина с лидерами африканской миссии по Украине

В конце июля в Санкт-Петербурге состоится саммит Россия - Африка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что программа предстоящего в конце июля в Санкт-Петербурге саммита Россия - Африка еще готовится.

"Но возможность пообщаться (с президентом России - прим. ред.) на полях будет точно", - добавил кремлевский спикер.

В африканскую мирную миссию по Украине входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР.

Ранее ТАСС писал со ссылкой на источник, что главы миссии рассчитывают встретиться с Владимиром Путиным до открытия или во время саммита Россия - Африка.

Прежде сообщалось, что программа форума включает более 30 панельных сессий и тематических мероприятий по важнейшим вопросам.

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