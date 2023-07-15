ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль анонсировал общение Путина с лидерами африканской миссии по Украине

13:03
  • суббота
  • 15 июля 2023

В конце июля в Санкт-Петербурге состоится саммит Россия - Африка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что программа предстоящего в конце июля в Санкт-Петербурге саммита Россия - Африка еще готовится.

Путин рассказал об особом значении дружбы России и Африки
Песков подтвердил желание Москвы продолжить диалог с Африкой по Украине

"Но возможность пообщаться (с президентом России - прим. ред.) на полях будет точно", - добавил кремлевский спикер.

В африканскую мирную миссию по Украине входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР.

Ранее ТАСС писал со ссылкой на источник, что главы миссии рассчитывают встретиться с Владимиром Путиным до открытия или во время саммита Россия - Африка.

Прежде сообщалось, что программа форума включает более 30 панельных сессий и тематических мероприятий по важнейшим вопросам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.