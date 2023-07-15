МИД: Киев встал на путь ядерного терроризма

Москва решительно осуждает злонамеренные планы украинских властей

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что 14 июля в городе Курчатов, где располагается Курская АЭС, упал и взорвался украинский БПЛА.

Критически важные объекты не были повреждены благодаря слаженной работе сил ПВО.

"Вероятной целью новой украинской провокации была именно АЭС, что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма", - подчеркнула Захарова.

Как напомнила дипломат, Киев уже не в первый раз угрожает безопасности Курской АЭС.

Москва решительно осуждает планы Украины использовать террористические методы против российских атомных электростанций. Подобные действия могут привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе, добавили в МИД.

Там также призвали МАГАТЭ и ООН обратить на ситуацию пристальное внимание и осудить поведение Киева.

Ранее стало известно, что в Запорожской области получили доказательства подготовки Вооруженными силами Украины атаки на Запорожскую атомную электростанцию. В атаке намеревались обвинить Россию.

"В подготовке провокации прослеживается британский след", - сказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

До этого Украина отключила 750-ю Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"