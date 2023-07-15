ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД: Киев встал на путь ядерного терроризма

13:21
  • суббота
  • 15 июля 2023

Москва решительно осуждает злонамеренные планы украинских властей

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что 14 июля в городе Курчатов, где располагается Курская АЭС, упал и взорвался украинский БПЛА.

В Кремле прокомментировали попытку атаки беспилотников на Курскую АЭС
Запорожские силовики получили доказательства подготовки атаки на ЗАЭС

Критически важные объекты не были повреждены благодаря слаженной работе сил ПВО.

"Вероятной целью новой украинской провокации была именно АЭС, что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма", - подчеркнула Захарова.

Как напомнила дипломат, Киев уже не в первый раз угрожает безопасности Курской АЭС.

Москва решительно осуждает планы Украины использовать террористические методы против российских атомных электростанций. Подобные действия могут привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе, добавили в МИД.

Там также призвали МАГАТЭ и ООН обратить на ситуацию пристальное внимание и осудить поведение Киева.

Ранее стало известно, что в Запорожской области получили доказательства подготовки Вооруженными силами Украины атаки на Запорожскую атомную электростанцию. В атаке намеревались обвинить Россию.

"В подготовке провокации прослеживается британский след", - сказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

До этого Украина отключила 750-ю Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.