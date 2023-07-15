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ФСБ предотвратила подготовку покушений на Симоньян и Собчак

13:35
  • суббота
  • 15 июля 2023

Убийства планировали в СБУ

Федеральная служба безопасности предотвратила подготовку убийств главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

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Уточняется, что покушение на Симоньян и Собчак готовилось СБУ через неонацистов.

В Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки, проводившие разведку около мест работы и проживания журналисток. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство.

При обысках были изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, а также ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, средства связи.

Планируется возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской.

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Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян
Ксения Собчак
Ксения Собчак
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