ФСБ предотвратила подготовку покушений на Симоньян и Собчак

Убийства планировали в СБУ
Федеральная служба безопасности предотвратила подготовку убийств главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Уточняется, что покушение на Симоньян и Собчак готовилось СБУ через неонацистов.
В Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки, проводившие разведку около мест работы и проживания журналисток. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство.
При обысках были изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, а также ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, средства связи.
Планируется возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"