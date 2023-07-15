Собянин: на маршрутах МЦД ежедневно совершается около 620 тыс. поездок

МЦД-1 и МЦД-2 связали больше 40 районов столицы и несколько городов Подмосковья

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что с момента запуска первого и второго маршрутов Московских центральных диаметров ими воспользовались более 600 млн пассажиров.

"Сегодня на них ежедневно совершается до 620 тыс. поездок. МЦД-1 и МЦД-2 связали больше 40 районов столицы и несколько городов Подмосковья, стали основой транспортного каркаса Московского региона. Диаметры не только улучшили связь Москвы с Московской областью, но и стали аналогом метро для передвижения по столице. За три с половиной года число поездок на МЦД внутри города выросло почти в два раза", - указал градоначальник.

Одна из главных причин популярности МЦД - высокий уровень комфорта, добавил Собянин. По его словам, парк поездов на обоих диаметрах был полностью обновлен, продолжается развитие московских городских вокзалов с удобными пересадками между разными видами транспорта.

"В этом году сеть наземного метро увеличится: мы запустим МЦД-3, который соединит Зеленоград и Раменское, и МЦД-4 - Апрелевку и Железнодорожный. Число станций МЦД вырастет более чем в два раза, а жители московского региона станут еще мобильнее благодаря новым маршрутам", - заключил мэр.

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