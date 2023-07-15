Лавров принял участие в открытии генконсульства России на Пхукете

Ранее, чтобы оформить некоторые документы, приходилось лететь в Бангкок

На крупнейшем острове Таиланда Пхукете торжественно открыли генеральное консульство России, передает "ТВ Центр".

В церемонии принял участие глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что Пхукет - одно из любимых мест отдыха россиян. И после возобновления прямого авиасообщения турпоток значительно вырос.

Ранее, чтобы оформить некоторые документы, приходилось лететь в Бангкок. Теперь консульскую и другую помощь окажут на месте.

Церемония открытия прошла в теплой атмосфере. Выступили артисты и танцевальные коллективы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"