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Лавров принял участие в открытии генконсульства России на Пхукете

14:46
  • суббота
  • 15 июля 2023

Ранее, чтобы оформить некоторые документы, приходилось лететь в Бангкок

На крупнейшем острове Таиланда Пхукете торжественно открыли генеральное консульство России, передает "ТВ Центр".

В церемонии принял участие глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что Пхукет - одно из любимых мест отдыха россиян. И после возобновления прямого авиасообщения турпоток значительно вырос.

Ранее, чтобы оформить некоторые документы, приходилось лететь в Бангкок. Теперь консульскую и другую помощь окажут на месте.

Церемония открытия прошла в теплой атмосфере. Выступили артисты и танцевальные коллективы.

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