Лавров принял участие в открытии генконсульства России на Пхукете

Ранее, чтобы оформить некоторые документы, приходилось лететь в Бангкок
На крупнейшем острове Таиланда Пхукете торжественно открыли генеральное консульство России, передает "ТВ Центр".
В церемонии принял участие глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что Пхукет - одно из любимых мест отдыха россиян. И после возобновления прямого авиасообщения турпоток значительно вырос.
Ранее, чтобы оформить некоторые документы, приходилось лететь в Бангкок. Теперь консульскую и другую помощь окажут на месте.
Церемония открытия прошла в теплой атмосфере. Выступили артисты и танцевальные коллективы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"