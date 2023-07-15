Российские военные отразили за сутки 17 атак ВСУ на донецком направлении

В ДНР и Запорожской области ВС России поразили склады боеприпасов двух бригад ВСУ

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что за сутки российские войска отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении. Потери радикалов составили более 70 военнослужащих.

Кроме того, ВС России поразили на краснолиманском направлении склад боеприпасов ВСУ.

На донецком направлении российские военные успешно отразили за сутки 17 атак ВСУ. Боевики потеряли до 315 бойцов.

В ДНР и Запорожской области ВС России поразили склады боеприпасов двух бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины. Поражен склад боеприпасов 129-й бригады теробороны ВСУ в районе Макаровки.

Средства ПВО России за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, сбили шесть беспилотников.

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