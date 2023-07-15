ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные отразили за сутки 17 атак ВСУ на донецком направлении

14:09
  • суббота
  • 15 июля 2023

В ДНР и Запорожской области ВС России поразили склады боеприпасов двух бригад ВСУ

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что за сутки российские войска отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении. Потери радикалов составили более 70 военнослужащих.

19FortyFive: российские "Арматы" станут ударом для бронетанковых частей ВСУ
Поставки ракет для ВСУ могут забуксовать из-за забастовок

Кроме того, ВС России поразили на краснолиманском направлении склад боеприпасов ВСУ.

На донецком направлении российские военные успешно отразили за сутки 17 атак ВСУ. Боевики потеряли до 315 бойцов.

В ДНР и Запорожской области ВС России поразили склады боеприпасов двух бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины. Поражен склад боеприпасов 129-й бригады теробороны ВСУ в районе Макаровки.

Средства ПВО России за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, сбили шесть беспилотников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" с закрытых огневых позиций
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" с закрытых огневых позиций
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.