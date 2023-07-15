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Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

14:58
  • суббота
  • 15 июля 2023

Лидеры обсудили зерновую сделку

В субботу состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщила пресс-служба Кремля.

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Стороны обсудили, в частности, зерновую сделку. Путин обратил внимание собеседника на то, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия - ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Кроме того, все еще не реализована главная цель соглашения, касающаяся поставки зерна нуждающимся странам.

Вместе с тем лидеры условились, что рассмотрение африканской мирной инициативы по Украине продолжится на саммите Россия - Африка в конце июля в Санкт-Петербурге.

Путин и Рамафоса договорились провести на саммите отдельную встречу.

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