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Москва требует освобождения из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры

15:26
  • суббота
  • 15 июля 2023

Киевский режим продолжает политику морального террора против верующих

Министерство иностранных дел России отреагировало на решение Соломенского суда Киева изменить меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу из-за надуманных обвинений.

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Москва считает случившееся еще одним проявлением царящего на Украине политического произвола и правового беспредела.

"Устроенное властями судилище и принятые ими силовые меры по изгнанию верующих из Киево-Печерской лавры - звенья одной цепи. Цель этих акций - уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, объединяющую десятки миллионов людей", - указали в МИД.

Там добавили, что своими действиями киевский режим продолжает политику морального террора против сограждан и верующих.

"Требуем неукоснительного соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств, незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью, и предоставления ему надлежащей медицинской помощи", - также говорится в внешнеполитического ведомства.

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Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел
Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел
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