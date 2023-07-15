Москва требует освобождения из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры

Киевский режим продолжает политику морального террора против верующих

Министерство иностранных дел России отреагировало на решение Соломенского суда Киева изменить меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу из-за надуманных обвинений.

Москва считает случившееся еще одним проявлением царящего на Украине политического произвола и правового беспредела.

"Устроенное властями судилище и принятые ими силовые меры по изгнанию верующих из Киево-Печерской лавры - звенья одной цепи. Цель этих акций - уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, объединяющую десятки миллионов людей", - указали в МИД.

Там добавили, что своими действиями киевский режим продолжает политику морального террора против сограждан и верующих.

"Требуем неукоснительного соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств, незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью, и предоставления ему надлежащей медицинской помощи", - также говорится в внешнеполитического ведомства.

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