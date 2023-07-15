Собянин рассказал, как в Москве сохраняют старинные усадьбы

В настоящее время в работе находятся еще 74 объекта

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что за последние 12 лет в столице отреставрировали более 60 исторических усадеб.

"Это как крупные ансамбли с прилегающими зелеными территориями - Остафьево и Старо-Никольское, так и небольшие городские здания - усадьба Андрея Сытина", - уточнил глава города.

По словам Собянина, в настоящее время в работе, в том числе в стадии проектирования, находятся еще 74 объекта, например, усадьба "Виноградово", Бергов, "Покровское-Стрешнево", "Кусково" и усадьба Баташева.

После восстановления особняки включают в различные туристические маршруты, в них проводят лекции, фестивали, мастер-классы и другие мероприятия.

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