Российский теннисист вышел в финал юниорского Уимблдона

В финале Ярослав Демин сыграет с британцем Энри Сирлом
Российский теннисист Ярослав Демин пробился в решающий матч юниорского разряда турнира Большого шлема в британском Уимблдоне.
В полуфинале Демин обыграл американца Дарвина Бланша. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Демин занимает 1278-ю строчку, Бланш - 1182-ю.
В финале россиянин сыграет с британцем Энри Сирлом.
Ранее в 2023 году 17-летний Демин стал победителем парного юниорского разряда на Roland Garros.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"