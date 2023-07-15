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Российский теннисист вышел в финал юниорского Уимблдона

16:22
  • суббота
  • 15 июля 2023

В финале Ярослав Демин сыграет с британцем Энри Сирлом

Российский теннисист Ярослав Демин пробился в решающий матч юниорского разряда турнира Большого шлема в британском Уимблдоне.

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В полуфинале Демин обыграл американца Дарвина Бланша. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Демин занимает 1278-ю строчку, Бланш - 1182-ю.

В финале россиянин сыграет с британцем Энри Сирлом.

Ранее в 2023 году 17-летний Демин стал победителем парного юниорского разряда на Roland Garros.

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Ярослав Демин
Ярослав Демин
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