Сегодня Вашингтон продолжает вооружать Украину

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила в разговоре с РИА Новости, что США виновны в развязывании с конца Второй мировой войны 201 мирового вооруженного конфликта.

"Установлено, что США виновны в масштабных трагедиях в Ираке, Северной Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане, Сирии и других странах. Аппетиты Штатов дорого стоят всему миру", - отметила Ковитиди.

Она также напомнила, что именно Штаты являются автором теории мирового хаоса, реализация которой привела к миграционному кризису.

По словам сенатора, Вашингтон продолжает вооружать Украину и заставляет делать то же самое страны Евросоюза и союзников по НАТО.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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