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Из зоны подтопления в Туапсинском районе Кубани вывезено более 110 человек

17:17
  • суббота
  • 15 июля 2023

Стихия накрыла Новомихайловское поселение

Глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал об эвакуации людей с затопленных территорий.
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"Сотрудники МЧС эвакуировали более 110 человек из затопленных домовладений. Люди в безопасности, они находятся в пунктах временного размещения", - написал Бойко в Telegram.

Он добавил, что стихия накрыла Новомихайловское поселение. Из-за залповых ливней поднялся уровень рек. Это и вызвало подтопления.

"МЧС и все экстренные службы работают на месте", - указал также глава района.

В четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливней. Уровень воды поднялся до первого этажа жилых домов. В ночь на 12 июля за три часа выпало 144 миллиметра осадков. Есть погибшие.

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Эвакуация людей
Эвакуация людей
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