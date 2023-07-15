Из зоны подтопления в Туапсинском районе Кубани вывезено более 110 человек

Стихия накрыла Новомихайловское поселение

Глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал об эвакуации людей с затопленных территорий.

"Сотрудники МЧС эвакуировали более 110 человек из затопленных домовладений. Люди в безопасности, они находятся в пунктах временного размещения", - написал Бойко в Telegram.

Он добавил, что стихия накрыла Новомихайловское поселение. Из-за залповых ливней поднялся уровень рек. Это и вызвало подтопления.

"МЧС и все экстренные службы работают на месте", - указал также глава района.

В четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливней. Уровень воды поднялся до первого этажа жилых домов. В ночь на 12 июля за три часа выпало 144 миллиметра осадков. Есть погибшие.

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