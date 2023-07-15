ФСБ показала видео задержания готовивших покушения на Симоньян и Собчак

Подозреваемые получили 20 тысяч рублей за разведку местности

Федеральная служба безопасности представила видео задержания и допроса неонацистов, готовивших покушения на главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

Из допроса стало известно, что подозреваемые получили 20 тысяч рублей за разведку местности. Кроме того, они признались, что задание получили от СБУ.

Ранее ФСБ сообщила, что в ходе следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, патроны, ножи, кастеты, флаги с нацисткой символикой, средства связи.

По данным правоохранительных органов, СБУ обещала неонацистам вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Задержаны они были в Москве и Рязанской области.

На случившееся официально отреагировал МИД России. В ведомстве заявили, что речь идет об очередной попытке террористического нападения на россиян, организованной киевским режимом, а поводом для несостоявшегося покушения стала профессиональная деятельность Симоньян и Собчак.

Вместе с тем в МИД указали, что Москва вряд ли дождется реакции от профильных международных организаций, чье патологическое лицемерие давно стало политической традицией.

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