ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ показала видео задержания готовивших покушения на Симоньян и Собчак

17:29
  • суббота
  • 15 июля 2023

Подозреваемые получили 20 тысяч рублей за разведку местности

Федеральная служба безопасности представила видео задержания и допроса неонацистов, готовивших покушения на главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.
ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма: что известно

Из допроса стало известно, что подозреваемые получили 20 тысяч рублей за разведку местности. Кроме того, они признались, что задание получили от СБУ.

Ранее ФСБ сообщила, что в ходе следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, патроны, ножи, кастеты, флаги с нацисткой символикой, средства связи.

По данным правоохранительных органов, СБУ обещала неонацистам вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Задержаны они были в Москве и Рязанской области.

На случившееся официально отреагировал МИД России. В ведомстве заявили, что речь идет об очередной попытке террористического нападения на россиян, организованной киевским режимом, а поводом для несостоявшегося покушения стала профессиональная деятельность Симоньян и Собчак.

Вместе с тем в МИД указали, что Москва вряд ли дождется реакции от профильных международных организаций, чье патологическое лицемерие давно стало политической традицией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Спецоперация ФСБ России
Спецоперация ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.