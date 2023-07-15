ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

NYT: с начала контрнаступления Украина потеряла 20% техники и вооружений

18:02
  • суббота
  • 15 июля 2023

На многих направлениях украинские силы уже перестали пытаться идти на прорыв

Газета The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что с начала так называемого контрнаступления украинские войска потеряли порядка 20% техники и вооружений.

Российские военные отразили за сутки 17 атак ВСУ на донецком направлении
МИД: Киев встал на путь ядерного терроризма

Вместе с тем в последнее время показатели снизились до 10%, но существенно сократилась и активность ВСУ. Так, на многих направлениях украинские силы практически перестали предпринимать попыток продвинуться вперед.

Точные цифры уничтоженных вооружений представители американской администрации раскрывать отказались.

Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ предпринимают попытки контрнаступления с 4 июня, но не добиваются сколько-нибудь значимых результатов. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления превысили 13 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Уничтоженная техника ВСУ
Уничтоженная техника ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.