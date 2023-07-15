NYT: с начала контрнаступления Украина потеряла 20% техники и вооружений

На многих направлениях украинские силы уже перестали пытаться идти на прорыв

Газета The New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что с начала так называемого контрнаступления украинские войска потеряли порядка 20% техники и вооружений.

Вместе с тем в последнее время показатели снизились до 10%, но существенно сократилась и активность ВСУ. Так, на многих направлениях украинские силы практически перестали предпринимать попыток продвинуться вперед.

Точные цифры уничтоженных вооружений представители американской администрации раскрывать отказались.

Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ предпринимают попытки контрнаступления с 4 июня, но не добиваются сколько-нибудь значимых результатов. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления превысили 13 тысяч человек.

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