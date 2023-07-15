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Джеймс Кэмерон отказался снимать сериал про катастрофу батискафа "Титан"

19:10
  • суббота
  • 15 июля 2023

Режиссер ответил на "оскорбительные слухи"

Режиссер "Терминатора", "Титаника" и "Аватара" Джеймс Кэмерон опроверг информацию о том, что он якобы ведет переговоры о создании сериала про катастрофу глубоководного аппарата компании OceanGate "Титан".

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Как писали СМИ, к Кэмерону будто бы обратилась некая крупная стриминговая компания с соответствующим предложением.

"Я обычно не отвечаю на оскорбительные слухи из СМИ, но сейчас я должен. Я не веду переговоры о фильме об OceanGate. И никогда не буду", - написал постановщик в соцсетях.

Погружение батискафа к обломкам Титаника началось 18 июня, однако вскоре с аппаратом была утеряна связь. О судьбе батискафа и находившихся в нем людей ничего не было известно до вечера 22 июня. В Береговой охране США подтвердили гибель всех находившихся в батискафе людей. Точная причина катастрофы устанавливается.

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Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон
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