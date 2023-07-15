Суд арестовал фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак

Многие из них - несовершеннолетние

Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых в покушении на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, передает ТАСС.

"Судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанным по подозрению в покушении на Собчак и Симоньян", - приводит агентство сообщение пресс-службы суда.

Уточняется, что речь идет о несовершеннолетних гражданах Г. 2005 года рождения, Е., С., З. 2006 года рождения, на момент совершения преступления несовершеннолетнего Н., а также Балашове Михаиле Михайловиче и Савельеве Егоре Сергеевиче.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании членов неонацистской группировки, которые по заданию СБУ готовили покушение на Симоньян и Собчак. По данным правоохранительных органов, СБУ обещала неонацистам вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Задержаны они были в Москве и Рязанской области.

ФСБ показала видео задержания готовивших покушения на Симоньян и Собчак

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