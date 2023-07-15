"Зенит" в четвертый раз подряд выиграл Суперкубок России по футболу

Питерцы обыграли ЦСКА в серии пенальти
Петербургский футбольный клуб "Зенит" в субботу обыграл московский ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России.
Основное время матча, который проходил на "Ак Барс - Арене" в Казани, завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти точнее оказались питерцы - 5:4. Решающий одиннадцатиметровый реализовал защитник Роберт Ренан.
Это уже рекордный, восьмой, Суперкубок для "Зенита" и четвертый - подряд. ЦСКА становился обладателем трофея семь раз.
Суперкубок - это мини-турнир из одного матча, в котором перед стартом сезона встречаются чемпион и обладатель Кубка страны.