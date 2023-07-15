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"Зенит" в четвертый раз подряд выиграл Суперкубок России по футболу

19:46
  • суббота
  • 15 июля 2023

Питерцы обыграли ЦСКА в серии пенальти

Петербургский футбольный клуб "Зенит" в субботу обыграл московский ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России.
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Основное время матча, который проходил на "Ак Барс - Арене" в Казани, завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти точнее оказались питерцы - 5:4. Решающий одиннадцатиметровый реализовал защитник Роберт Ренан.

Это уже рекордный, восьмой, Суперкубок для "Зенита" и четвертый - подряд. ЦСКА становился обладателем трофея семь раз.

Суперкубок - это мини-турнир из одного матча, в котором перед стартом сезона встречаются чемпион и обладатель Кубка страны.

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