"Зенит" в четвертый раз подряд выиграл Суперкубок России по футболу

Питерцы обыграли ЦСКА в серии пенальти

Петербургский футбольный клуб "Зенит" в субботу обыграл московский ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России.

Основное время матча, который проходил на "Ак Барс - Арене" в Казани, завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти точнее оказались питерцы - 5:4. Решающий одиннадцатиметровый реализовал защитник Роберт Ренан.

Это уже рекордный, восьмой, Суперкубок для "Зенита" и четвертый - подряд. ЦСКА становился обладателем трофея семь раз.

Суперкубок - это мини-турнир из одного матча, в котором перед стартом сезона встречаются чемпион и обладатель Кубка страны.

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