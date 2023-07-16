Минобороны показало работу артиллеристов в зоне СВО

Бойцы Южного военного округа уничтожают технику украинских националистов
Минобороны опубликовало новые кадры боевой работы наших артиллеристов в зоне проведения СВО.
На Запорожском направлении бойцы Южного военного округа точными ударами самоходных установок "Мста-С" уничтожают замаскированные позиции и технику националистов, не давая противнику ни одного шанса перебросить резервы к линии боевого соприкосновения в ходе атак на российские войска.
Корректировку огня и контроль поражения цели проводят с помощью беспилотников.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"