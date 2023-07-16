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Минобороны показало работу артиллеристов в зоне СВО

10:01
  • воскресенье
  • 16 июля 2023

Бойцы Южного военного округа уничтожают технику украинских националистов

Минобороны опубликовало новые кадры боевой работы наших артиллеристов в зоне проведения СВО.

На Запорожском направлении бойцы Южного военного округа точными ударами самоходных установок "Мста-С" уничтожают замаскированные позиции и технику националистов, не давая противнику ни одного шанса перебросить резервы к линии боевого соприкосновения в ходе атак на российские войска.

Корректировку огня и контроль поражения цели проводят с помощью беспилотников.

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